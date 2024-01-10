Певец Шарлот из Самары попросил прощения у Патриарха Кирилла

Певец Шарлот из Самары, сжегший свой паспорт, обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Молодой человек написал письмо главе РПЦ из СИЗО, сообщают РИА Новости.
В письме, переданном Патриарху Кириллу еще до Нового года, певец Шарлот приносит свои извинения и говорит о «некотором помутнении» рассудка. На данный момент Патриарх Московский и всея Руси не дал своего ответа. Сейчас Шарлот находится под стражей до 24 января 2024 года. Ранее молодой человек прибил портрет Патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа.
Напомним, певец Шарлот сжигал свой паспорт, просил помощи у Киева и три раза «умер». О своей «смерти» он сообщал в социальных сетях несколько раз. Отец певца рассказал, как относится к поведению сына.