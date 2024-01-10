Певец Шарлот из Самары попросил прощения у Патриарха Кирилла

В письме, переданном Патриарху Кириллу еще до Нового года, певец Шарлот приносит свои извинения и говорит о «некотором помутнении» рассудка. На данный момент Патриарх Московский и всея Руси не дал своего ответа. Сейчас Шарлот находится под стражей до 24 января 2024 года. Ранее молодой человек прибил портрет Патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа.