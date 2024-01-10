В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Пермского края

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.



50-летний Сергей Аникушин и 31-летний Виталий Шипулин проходили военную службу по контракту и погибли в ходе боевых действий. Дата и место гибели военнослужащих не приводятся.



Прощание с погибшими военнослужащими пройдет сегодня в соликамском ДК «Прикамье».