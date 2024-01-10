Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.
50-летний Сергей Аникушин и 31-летний Виталий Шипулин проходили военную службу по контракту и погибли в ходе боевых действий. Дата и место гибели военнослужащих не приводятся.
Прощание с погибшими военнослужащими пройдет сегодня в соликамском ДК «Прикамье».
В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Пермского края
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погибли двое военнослужащих из Соликамского округа.
Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.