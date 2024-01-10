Во время поездки из Москвы в Омск в вагоне поезда умер ребёнок

Во время поездки в поезде «Москва-Чита» у многодетной матери скончалась дочь семи месяцев. По предварительным данным, причиной смерти стал грипп.
RT сообщили о том, что у девочки поднялась высокая температура, в результате чего начались судороги и она потеряла сознание. Медики пытались помочь ребёнку, но было безуспешно — она скончалась прямо в вагоне поезда.
Сейчас мама погибшей с остальными детьми находится в кунгурской детской больнице. У неё вместе с детьми те же симптомы, что и у погибшей — температура под 38 градусов и слабость.
Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку, чтобы оценить, как соблюдалось санэпидемиологическое законодательство работниками железнодорожного транспорта.