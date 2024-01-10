Глеб Никитин прокомментировал перебои с отоплением в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал перебои с отоплением в домах нижегородцев в прошедшие новогодние праздники. По его словам, чаще всего причиной коммунальных проблем становилось состояние сетей.
Январь начался в регионе с аномальных холодов: температура воздуха опускалась ниже −30 градусов, что заметно ниже средних многолетних значений.
— Предсказуемо это создало повышенную нагрузку на коммунальные системы, — приводит слова Никитина «Коммерсантъ — Приволжье». — О неблагоприятном метеопрогнозе ответственные знали заранее. Еще до новогодних каникул мои профильные заместители проводили штабы и давали поручения ресурсоснабжающим организациям и главам муниципальных образований.
Несмотря на это, нижегородцы все праздники массово жаловались в соцсетях на проблемы с отоплением. Все началось с того, что 6 января без отопления остался целый микрорайон в Канавинском районе. Из-за полопавшихся труб тепло и горячую воду отключили сразу на пяти улицах города, и вскоре в квартирах проживающих там людей температура опустилась до 10 градусов. Подобные инциденты были зафиксированы в Приокском, Автозаводском, Канавинском районах Нижнего Новгорода. Ими уже заинтересовалась прокуратура.
За новогодние праздники единой диспетчерской службой было зафиксировано порядка 70 нарушений. Основная причина проблем — в сетях, также иногда причиной отсутствия отопления становится неправильная регулировка оборудования ДУКами.
По словам Глеба Никитина, сейчас все котельные работают штатно. Также он сказал, что в целом удовлетворительно оценивает работу ответственных за сферу ЖКХ.