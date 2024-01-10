Глеб Никитин прокомментировал перебои с отоплением в Нижнем Новгороде

Несмотря на это, нижегородцы все праздники массово жаловались в соцсетях на проблемы с отоплением. Все началось с того, что 6 января без отопления остался целый микрорайон в Канавинском районе. Из-за полопавшихся труб тепло и горячую воду отключили сразу на пяти улицах города, и вскоре в квартирах проживающих там людей температура опустилась до 10 градусов. Подобные инциденты были зафиксированы в Приокском, Автозаводском, Канавинском районах Нижнего Новгорода. Ими уже заинтересовалась прокуратура.