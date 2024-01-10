В Кунгуре экстренно остановился пассажирский поезд: погибла маленькая девочка

Когда поезд прибыл в Екатеринбург, сотрудники Роспотребнадзора и медики провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.