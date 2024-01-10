В Кунгуре экстренно остановился пассажирский поезд: погибла маленькая девочка

На станции работала бригада скорой помощи, они проводили реанимационные мероприятия. Впоследствии медики констатировали смерть ребенка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Когда поезд прибыл в Екатеринбург, сотрудники Роспотребнадзора и медики провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.
По факту смерти ребенка транспортная прокуратура начала проверку. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.