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В Кунгуре экстренно остановился пассажирский поезд: погибла маленькая девочка

9 января 2024 года в поезде сообщением «Москва — Чита» вечером у семимесячной девочки ухудшилось состояние здоровья. Состав совершил экстренную остановку на станции «Кунгур».

На станции работала бригада скорой помощи, они проводили реанимационные мероприятия. Впоследствии медики констатировали смерть ребенка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Когда поезд прибыл в Екатеринбург, сотрудники Роспотребнадзора и медики провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

По факту смерти ребенка транспортная прокуратура начала проверку. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Прокуратура