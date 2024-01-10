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В Башкирии в штанах школьника взорвалась сигнальная ракета

В Башкирии полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в школе с 15-летним учеником из села Кушнаренково. Как выяснил «Башинформ», по предварительным данным, подросток принес в учебное заведение пусковое устройство для сигнальных ракет, переделанное под пистолет. На одном из уроков парень стал доставать его из брюк, устройство сработало — произошел взрыв.
Источник: Башинформ

Чудом подросток не пострадал.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время проводится работа с подростком и его родителями, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали «Башинформу» инцидент в пресс-службе МВД по РБ.

Кроме того, прокуратура также организовала проверку.

«По предварительным данным, 9 января учащийся 9 класса принес в школу самодельную ракетницу, которая во время урока сработала в кармане брюк подростка. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении, даст оценку действиям должностных лиц школы при обеспечении пропускного режима. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.