В Башкирии в штанах школьника взорвалась сигнальная ракета

В Башкирии полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в школе с 15-летним учеником из села Кушнаренково. Как выяснил «Башинформ», по предварительным данным, подросток принес в учебное заведение пусковое устройство для сигнальных ракет, переделанное под пистолет. На одном из уроков парень стал доставать его из брюк, устройство сработало — произошел взрыв.