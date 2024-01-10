Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в поезде Москва-Чита у семимесячного ребёнка появились проблемы с самочувствием. Когда состав прибыл на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми), врачи провели девочке реанимационные мероприятия, но спасти её не смогли. На вокзале в Екатеринбурге вагон подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортная прокуратура начала проверку. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде.