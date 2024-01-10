В Воронеже чипированная и привитая собака погибла от бешенства

8 декабря заболела одна из собак, живущих на территории гаражного кооператива на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. За животными ухаживали владельцы гаражей, они сразу обратили внимание на нездоровое поведение животного. Местный волонтер вызвался отвезти собаку в частную ветеринарную клинику. Врачи осмотрели пса, назначили ему лечение, однако результата оно не дало: в течение суток собака погибла. Мужчина забрал труп и какое-то время хранил его у себя, поскольку в условиях снегопада не было возможности его доставить на экспертизу. Только 18 декабря собаку доставили в лабораторию на ветеринарную экспертизу. Результаты исследования шокировали — у собаки выявили вирус бешенства. Именно эта неизлечимая болезнь и стала причиной гибели.
Однако ветеринаров удивило не само наличие болезни у бродячего животного, а то, что пес был стерилизован, чипирован и … вакцинирован от бешенства. Прививка от смертельно опасной для человека болезни входит в перечень обязательных процедур в рамках ОСВВ (отлова, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных), которые по контракту с горадминистрацией проводят специализированные организации. Как такое оказалось возможным? Подрядчик не выполнил необходимых процедур? Истек срок защитного действия вакцины? Или препарат оказался неэффективным? Эти вопросы мы задали руководителю ветслужбы Воронежа Михаилу Минькову.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ.
— Как только стало известно об этом случае, мы провели проверку. Запросили у подрядчика документы о проведенных в отношении погибшей собаки процедурах. Все они были соблюдены, отчетность в порядке. Оснований подозревать исполнителя в недобросовестности у нас не возникло.
Согласно отчетным документам, прививку собаке сделали совсем недавно, в октябре 2023 года. То есть к декабрю, у животного должен был сформироваться иммунитет. Но этого не произошло. Почему?
— На формирование иммунитета влияют многие факторы — состояние здоровья собаки, достаточное питание, а также характеристики самой вакцины, — пояснил наш собеседник. — У нас для вакцинации безнадзорных животных используется вакцина отечественного производства. Ее однократного использования обычно бывает достаточно для формирования у животного иммунитета к бешенству на год. Но это в условиях благополучной обстановки по заболеванию на территории проживания собаки.
По данным ветслужбы, в течение 2023 года в Воронеже бешенство себя не проявляло, поэтому у специалистов не было опасений. Но в ноябре ситуация резко осложнилась: сразу в нескольких районах Воронежа выявили случаи заболевания.
— Кроме этой собаки с улицы Антонова-Овсеенко, бешенство обнаружили у щенка и котят, — продолжает Миньков. — Во всех очагах провели комплекс необходимых мероприятий с выявлением контактных людей и их вакцинацией под контролем управления Роспотребнадзора.
«НАДО МЕНЯТЬ СХЕМУ».
Этот случай стал поводом задуматься и принять меры. Скорее всего, теперь ветслужба пересмотрит процедуру ОСВВ. По словам Михаила Минькова, эффективность действия вакцины способно повысить ее двукратное введение. Интервал между уколами в этом случае должен составлять месяц. Значит, придется продлевать срок содержания животных во временных приютах на период процедуры ОСВВ. Сейчас процедура занимает 20 дней, после чего животное возвращают на прежнее место обитания. Очевидно, что увеличение срока содержания более чем в два раза, удвоит и расходы бюджета на борьбу с безнадзорными животными.
Напомним, весной 2023 года мэр города Вадим Кстенин признал работу по сокращению численности «беспризорников» недостаточной и поручил удвоить ее финансирование.
В СОБАКУ СТРЕЛЯЛИ?
Доставивший в ветклинику и на экспертизу собаку волонтер утверждает, что у собаки было огнестрельное ранение с характерным пулевым отверстием в боку. И именно оно привело к гибели животного, предполагает мужчина. Но документальных доказательств этому нет, поскольку вскрытия не производили.
— Перед вскрытием по технологии берут пробу на наличие вируса бешенства, — пояснил Михаил Миньков. — Если его обнаруживают, то на этом этапе все манипуляции с трупом прекращают.
Далее эксперты передают информацию о выявленном случае бешенства в профильные организации для принятия мер. С зараженным материалом специалисты не работают.
В заключение добавим, что практически ежемесячно в городе происходят нападения бродячих собак на людей. Последний такой случай произошел на новогодних каникулах в Ленинском районе. Стая собак едва не разорвала женщину, превратив ее одежду в лохмотья. Пострадавшей пришлось накладывать швы по всему телу. Если бы не подоспевший на помощь мужчина, то история могла бы обернуться трагедией.