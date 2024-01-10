В Воронеже чипированная и привитая собака погибла от бешенства

8 декабря заболела одна из собак, живущих на территории гаражного кооператива на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. За животными ухаживали владельцы гаражей, они сразу обратили внимание на нездоровое поведение животного. Местный волонтер вызвался отвезти собаку в частную ветеринарную клинику. Врачи осмотрели пса, назначили ему лечение, однако результата оно не дало: в течение суток собака погибла. Мужчина забрал труп и какое-то время хранил его у себя, поскольку в условиях снегопада не было возможности его доставить на экспертизу. Только 18 декабря собаку доставили в лабораторию на ветеринарную экспертизу. Результаты исследования шокировали — у собаки выявили вирус бешенства. Именно эта неизлечимая болезнь и стала причиной гибели.