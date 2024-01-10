В Колодищах под Минском задержали 14 нелегалов

«На месте установлено, что в жилище находятся 14 иностранцев: восемь граждан Республики Пакистан, три гражданина Афганистана, два — Непала и один — Индии. Нелегалы прибыли в нашу страну с территории России без наличия действующих виз Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов доставили в отделение милиции. Начат административный процесс за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Рассматривается вопрос о депортации.
По информации МВД, за 2023 год в республике выявлено 596 групп нелегальных мигрантов (около 4000 человек). Среди них преобладали граждане Афганистана, Сирии, Ирана, Индии.