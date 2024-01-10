В Колодищах под Минском задержали 14 нелегалов

«На месте установлено, что в жилище находятся 14 иностранцев: восемь граждан Республики Пакистан, три гражданина Афганистана, два — Непала и один — Индии. Нелегалы прибыли в нашу страну с территории России без наличия действующих виз Республики Беларусь», — говорится в сообщении.