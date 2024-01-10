Пришлось везти в больницу: в Челябинске со льда на реке Миасс спасли четверых подростков

В Челябинске поздним вечером 9 января четверо подростков застряли на льду на реке Миасс.
Лед оказался намного тоньше, чем полагали школьники. Вернуться на берег после прогулки по реке не получалось. Терпящих бедствие подростков заметили прохожие. Они же вызвали спасателей.
Сотрудники экстренной службы нашли подростков в 20 метрах от берета и эвакуировали на сушу с помощью специальной спасательной доски.
— Пострадавших с признаками переохлаждения доставили в ГКБ № 9, — сообщили в управлении безопасности Челябинска.