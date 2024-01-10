Мошенник из Владивостока обманул три десятка человек на 42 миллиона рублей

Прокуратура Первомайского района Владивостока направила в районный суд уголовное дело местного жителя, который сумел обмануть 29 человек на общую сумму более чем 42 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина, родившийся в 1982 году, три с половиной года втирался в доверие к разным людям, предлагая им помощь в приобретении цифровой, портативной техники и аксессуаров к ней. Часть махинаций аферист совершил через Интернет, создав сайт. Никакой техники обманщик никому не продавал, а полученные деньги тратил на свои нужды.
Обвиняют владивостокца по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба».
Из полученных обманом денег обвиняемый возместил лишь 7,8 миллиона рублей.