Мошенник из Владивостока обманул три десятка человек на 42 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина, родившийся в 1982 году, три с половиной года втирался в доверие к разным людям, предлагая им помощь в приобретении цифровой, портативной техники и аксессуаров к ней. Часть махинаций аферист совершил через Интернет, создав сайт. Никакой техники обманщик никому не продавал, а полученные деньги тратил на свои нужды.