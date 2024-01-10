Топило три дня, кипяток выгребали лопатами: что известно о мощном порыве теплосети во Владивостоке

Днем, 10 января, при температуре воздуха в −10 градусов свыше трех тысяч жителей приморской столицы остались без отопления. Причиной тому стали ремонтно-восстановительные работы после аварии на теплосетях. Корреспондент «Комсомолки» посетил дом на Калинина, 41, и детский сад, чтобы увидеть последствия порыва. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Там встретила обледеневшая дорога, по которой невозможно ходить, не поскользнувшись. Участок возле жилого дома превратился в настоящий каток, хоть прямо сейчас доставай коньки.
Но сама ситуация отнюдь не веселая. Мало того, что дорога стала полосой препятствий, 18 многоквартирных домов и свыше трех тысяч человек, проживающих в них, в зимний день остались без тепла.
Что произошло?
Еще минувшей ночью, 9 января, на Калинина, 41, произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения. Люди пытались дозвониться до аварийных служб, но тщетно: сначала просто никто не брал трубку, а потом и вовсе сказали, что в такое время специалисты не выезжают.
На месте корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что порыв произошел еще раньше. Топило в сумме три дня. С каждым днем поток воды становился все больше. Представители обслуживающих организаций, по словам осерчавших жителей, приезжали, вставляли «чопики», светили фонариками да уезжали.
«Звонили и в управляйку, и в аварийные службы, но ничего не решилось. И так три дня. Вчера [9 января — прим.ред.] возвращался с работы примерно в 21:10, где-то по колено воды было», — рассказал журналисту один из жильцов.
А вот кадры, которыми люди поделились минувшим утром. От потопа из кипятка спасались лопатами. Пройти можно только в резиновых сапогах.
Разумеется, все это быстро замерзло. Владивостокцы добавили, что вода огромным потоком хлынула в подъезд, жильцам пришлось самостоятельно долбить лед на дороге с помощью лопат.
Днем 10 января специалисты МУПВ «ВПЭС» принялись за устранение аварии, из-за чего в домах отключили тепло.
Когда информация о порыве начала активно распространяться в социальных сетях, а затем и в СМИ, за дело взялись прокуратура и следственный комитет.
По данным МУПВ «ВПЭС», отопление во все 18 домов вернули в 14:30 по владивостокскому времени. Что касается места прорыва, с трубы еще сочится вода, ну уже тоненькой струйкой. Как уверяют местные, аварии на сетях на этом участке происходят каждый год.
Отметим, что коммунальные проблемы зафиксированы и в других городах России. Так, из-за аварии в Подольске люди на несколько дней остались без тепла, грелись обогревателями и одеялами, а некоторые и вовсе на время переехали к родственникам. Масштабная коммунальная авария произошла и в приморской Находке накануне. Тепло ограничили почти у 6 тысяч жителей.