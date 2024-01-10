Топило три дня, кипяток выгребали лопатами: что известно о мощном порыве теплосети во Владивостоке

Отметим, что коммунальные проблемы зафиксированы и в других городах России. Так, из-за аварии в Подольске люди на несколько дней остались без тепла, грелись обогревателями и одеялами, а некоторые и вовсе на время переехали к родственникам. Масштабная коммунальная авария произошла и в приморской Находке накануне. Тепло ограничили почти у 6 тысяч жителей.