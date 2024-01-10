Доброволец из Вознесенского округа Сергей Юртов погиб в СВО

Военнослужащий из Вознесенского округа Сергей Юртов погиб в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации округа.
Сергей Викторович родился в селе Полховский Майдан. После окончания средней школы он изготавливал детские деревянные игрушки.
В июле 2023 года в качестве добровольца отправился на СВО, где некоторое время служил в расчете мотострелкового отделения мотострелкового батальона. Погиб во время боевых действий.
11 января на родине погибшего пройдут его похороны. В селе Полховский Майдан состоится траурный митинг.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что житель Дзержинска Леонид Барчугов погиб на СВО.