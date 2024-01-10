СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду

Ранее прокуратура сообщила, что в ходе совместной проверки с Роспотребнадзоре в детсаду № 19 вскрылись «ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока». Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела, а глава городского управления образования получил предостережение — испорченная говядина от того же поставщика в другие дошкольные учреждения попасть не должна.