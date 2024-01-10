СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений в детском саду Минусинска на юге Красноярского края, где готовили еду из мяса с кишечной палочкой в антисанитарных условиях, сообщает ГСУСК региона.
Ранее прокуратура сообщила, что в ходе совместной проверки с Роспотребнадзоре в детсаду № 19 вскрылись «ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока». Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела, а глава городского управления образования получил предостережение — испорченная говядина от того же поставщика в другие дошкольные учреждения попасть не должна.
«По факту поставки некачественной мясной продукции и приготовления из нее пищи в одном из детских садов… Минусинска возбуждено уголовное дело по… пункту “б” части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в релизе.
«В результате отобранных проб в мясе говядины обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов… При употреблении данного мяса говядины при определенных условиях возможен риск отравления», — сообщает следствие.
Также на пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.