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В Красноярске сотрудник кафе выстрелил в посетителя из травматического пистолета

Пострадавший госпитализирован.
пистолет
Источник: ГУ МВД

В Красноярске полицейские задержали сотрудника кафе, который несколько раз выстрелил в посетителя из травматического пистолета. Происшествие произошло в ночь с шестого на седьмое января в одном из заведений в Зеленой роще.

В МВД установили, что между посетителем и сотрудником произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован. 45-летнего стрелка задержали и изъяли у него травматический пистолет.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следственные действия продолжаются.