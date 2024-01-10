В Красноярске сотрудник кафе выстрелил в посетителя из травматического пистолета

В МВД установили, что между посетителем и сотрудником произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован. 45-летнего стрелка задержали и изъяли у него травматический пистолет.