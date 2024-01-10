В Красноярске сотрудник кафе выстрелил в посетителя из травматического пистолета

В Красноярске полицейские задержали сотрудника кафе, который несколько раз выстрелил в посетителя из травматического пистолета. Происшествие произошло в ночь с шестого на седьмое января в одном из заведений в Зеленой роще.
В МВД установили, что между посетителем и сотрудником произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован. 45-летнего стрелка задержали и изъяли у него травматический пистолет.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следственные действия продолжаются.