Информацию о привязанном к кровати пожилом пациенте в ЦРБ проверит прокуратура Кубани

8 января сосед по палате рассказал родным пенсионера, что сотрудники больницы привязали пожилого пациента к кровати — в качестве доказательства он прислал в мессенджер фотографии. На снимках из больничной палаты видно, что рука и ноги больного по факту привязаны к кровати.