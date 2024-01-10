Информацию о привязанном к кровати пожилом пациенте в ЦРБ проверит прокуратура Кубани

8 января сосед по палате рассказал родным пенсионера, что сотрудники больницы привязали пожилого пациента к кровати — в качестве доказательства он прислал в мессенджер фотографии. На снимках из больничной палаты видно, что рука и ноги больного по факту привязаны к кровати.
«Прокуратура Красноармейского района по размещенной в СМИ информации организовала проверочные мероприятия. По результатам проверки материалы будут незамедлительно направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников больницы», — сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
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