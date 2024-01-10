В Челябинской области мужчина убил школьницу

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ссора знакомых произошла в заброшенном здании. Погибшая училась в 8 классе по спецобучению, так как имела инвалидность по психическому заболеванию, на учете в ПДН не состояла, воспитывалась в полной семье.