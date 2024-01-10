В Челябинской области мужчина убил школьницу

ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Молодой житель Челябинской области обвиняется в убийстве 15-летней девочки, после которого он попытался скрыться, его задержали и арестовали, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
По данным СУСК, ночью 6 января у дома № 2 по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и его знакомой — 15-летней девушкой — возник конфликт, в результате мужчина ее убил и скрылся.
ГУМВД России по региону уточняет, что поиск подозреваемого вели наиболее опытные оперуполномоченные уголовного розыска. Оперуполномоченные и следователи, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого — 19-летнего местного жителя.
«В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ссора знакомых произошла в заброшенном здании. Погибшая училась в 8 классе по спецобучению, так как имела инвалидность по психическому заболеванию, на учете в ПДН не состояла, воспитывалась в полной семье.