Глава Кагальницкого района Ростовской области стал фигурантом еще одного дела

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. В частности, сообщается, что в рамках расследования первого уголовного дела о взятке, по которому Вадим Сидоров был арестован в ноябре 2023 года, выявился новый эпизод, который было решено выделить в одтельное производство.