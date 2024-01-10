Глава Кагальницкого района Ростовской области стал фигурантом еще одного дела

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. В частности, сообщается, что в рамках расследования первого уголовного дела о взятке, по которому Вадим Сидоров был арестован в ноябре 2023 года, выявился новый эпизод, который было решено выделить в одтельное производство.
«Выявлен эпизод противоправной деятельности Сидорова, заключающийся в получении взятки от предпринимателя за осуществление общего покровительства в размере 130 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Новое уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК России (получение взятки).
Напомним, Вадим Сидоров в январе 2022 года сменил предыдущего главу Кагальницкого района Игоря Грибова, осужденного на 2 года по делу о превышении должностных полномочий. Однако уже осенью 2023 года против него было возбуждено дело о взяточничестве.