Тело замерзшей насмерть женщины нашли на улице свердловского города

«Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40−45 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки. Полиция просит всех, кто что-либо может знать о личности умершей, откликнуться по телефону 02», — сказал полковник Горелых.