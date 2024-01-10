Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным за видеоролик, на котором артист разорвал изображение с главой государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы… Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе… Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — сказал Шарлот в суде по видеосвязи.
Кроме того, в своем обращении артист попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и других людей, которые фигурировали в его видеороликах и записях в соцсетях. Также Шарлот извинился в целом перед гражданами России.
«В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — сказал Шарлот.
В среду Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест.
В декабре 2023 года артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Шарлот признал вину, отметив, что «совершил преступления неумышленно», заявлял следователь в суде.
По данным источника РИА Новости, позже в отношении Шарлота было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Отец Шарлота Валерий подтвердил эту информацию журналистам.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни «Щека на щеку» (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.