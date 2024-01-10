В бане Волгограда в первый рабочий день умер слесарь

Следственные органы выясняют причины скоропостижной смерти 54-летнего мужчины в бане на улице Балонина в Волгограде. Трагедия произошла накануне, 9 января. Погибший трудоустроился слесарем, это был его первый рабочий день. Внезапно, когда волгоградец находился в подсобном помещении, ему стало плохо. Коллеги пытались оказать первую помощь, вызвали неотложку. Однако смерть наступила моментально.