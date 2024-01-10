«Эдя просит помолиться за его душу»: что произошло на заседании Шарлота в областном суде в Самаре

— У нас дома есть пианино, он на нем учился играть. Содержать Эдуарда могу, у меня многолетний бизнес. На дверях в каждой комнате у нас замки, поэтому выходить он не сможет, также уберем любой выход в интернет. Я прошу поменять меру пресечения. Эдуард может жить у меня дома, заниматься патриотической музыкой, чтобы выступать перед бойцами, — считает Валерий Шарлот.