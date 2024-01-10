«Эдя просит помолиться за его душу»: что произошло на заседании Шарлота в областном суде в Самаре

В среду, 10 января 2024 года, Самарский областной суд оставил под арестом скандально известного певца и блогера Эдуарда Шарлота. Артиста обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Защита просила отпустить Шарлота домой, но областной суд решил, что певец останется в СИЗО. Рассказываем, что произошло на заседании суда над Шарлотом 10 января 2024 года.
Хуже, чем 70-летний старик.
Адвокат певца Алексей Лапузин уверяет — Кировский районный суд невнимательно отнесся ко всем обстоятельствам дела.
— В данном случае постановление Кировского районного суда является незаконным и необоснованным, — заявил в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» адвокат.
Основной аргумент — здоровье певца, у Шарлота проблемы с давлением.
— Во время задержания у моего подзащитного были показатели, которых нет даже у людей 70 лет, а ему чуть больше 20-и. С 2020 года психологическое здоровье Эдуарда тоже находится в шатком состоянии.
«Эдя просит помолиться за его душу».
В суде был и отец Эдуарда — Валерий Шарлот. Он уверен — сын раскаивается.
— Наши возможности тоже ограничены. Эдя просит помолиться за его душу, — сказал Валерий Шарлот.
Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Отец уверяет — он будет следить за сыном.
— У нас дома есть пианино, он на нем учился играть. Содержать Эдуарда могу, у меня многолетний бизнес. На дверях в каждой комнате у нас замки, поэтому выходить он не сможет, также уберем любой выход в интернет. Я прошу поменять меру пресечения. Эдуард может жить у меня дома, заниматься патриотической музыкой, чтобы выступать перед бойцами, — считает Валерий Шарлот.
Сам певец тоже уверяет — он никуда не сбежит, а будет сидеть дома и писать песни.
— Я хочу быть дома, — сказал Шарлот, которого подключили по видеосвязи. — Я не отрицаю причастность к преступлениям, в которых меня обвиняют. Я не намерен скрываться. Я надеюсь, что смогу перекрыть все совершенные проступки своим творчеством. Я больше ведь ничего не умею.
Попросил прощения у Путина.
— Проведенные полтора месяца заставили меня многое переосмыслить. Я понял, что мои действия были спровоцированы пропагандистами в интернете, — заявил Шарлот.
Певец во время заседания попросил прощения у президента Владимира Путина и патриарха Кирилла:
— Владимир Владимирович Путин, вы являетесь неотъемлемой частью российских семей, в том числе и моей. У меня нет никакой злобы на вас или несогласия в каком-то политическом вопросе. Патриарх Кирилл, вы являетесь символом русской церкви, осквернять которую нельзя. Я насмотрелся различных источников и ошибочно посчитал объективной подобную информацию. Я стыжусь совершенного акта прошлым летом. Примите мои искреннее извинения. Прошу простите, так как все совершенное было сделано ради хайпа.