Суд на 90 суток приостановил работу клуба Mutabor, известного «голой вечеринкой»

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Суд огласил только результативную часть решения. Протокол против владельца торговой марки «Мутабора» ООО «Арт Центр» составил Роспотребнадзор. По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) юрлицу могут назначить штраф в размере 30−50 тыс. руб. или остановить его работу на срок до 90 суток.
«Почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Видео с вечеринки распространились в соцсетях, на них обратили внимание российские чиновники. После Анастасия Ивлеева, а также несколько известных гостей вечеринки (Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита) опубликовали видео с извинениями.
В январе владелец клуба Mutabor бизнесмен Михаил Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Романовом переулке напротив Кремля. Бизнесмен заявил, что «Мутабор» «против мракобесия».
По данным Mash, руководство «Мутабора» планирует отсудить у Анастасии Ивлеевой 70 млн руб. По данным канала, организаторы вечеринки подписали договор, по которому гарантировали не нарушать законы и не дискредитировать клуб. В «Мутаборе» считают, что организаторы «голой вечеринки» испортили репутацию заведения.
Анастасия Ларина