Суд на 90 суток приостановил работу клуба Mutabor, известного «голой вечеринкой»

«Почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Видео с вечеринки распространились в соцсетях, на них обратили внимание российские чиновники. После Анастасия Ивлеева, а также несколько известных гостей вечеринки (Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита) опубликовали видео с извинениями.