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Суд на 90 суток приостановил работу клуба Mutabor, известного «голой вечеринкой»

Лефортовский суд Москвы на 90 суток приостановил работу московского клуба Mutabor. Срок исчисляется с 27 декабря. Поводом стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее в этом клубе прошла вечеринка в формате almost naked, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.
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Источник: Reuters

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Суд огласил только результативную часть решения. Протокол против владельца торговой марки «Мутабора» ООО «Арт Центр» составил Роспотребнадзор. По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) юрлицу могут назначить штраф в размере 30−50 тыс. руб. или остановить его работу на срок до 90 суток.

«Почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Видео с вечеринки распространились в соцсетях, на них обратили внимание российские чиновники. После Анастасия Ивлеева, а также несколько известных гостей вечеринки (Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита) опубликовали видео с извинениями.

В январе владелец клуба Mutabor бизнесмен Михаил Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Романовом переулке напротив Кремля. Бизнесмен заявил, что «Мутабор» «против мракобесия».

По данным Mash, руководство «Мутабора» планирует отсудить у Анастасии Ивлеевой 70 млн руб. По данным канала, организаторы вечеринки подписали договор, по которому гарантировали не нарушать законы и не дискредитировать клуб. В «Мутаборе» считают, что организаторы «голой вечеринки» испортили репутацию заведения.

Анастасия Ларина

Справка
Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Одним из главных скандалов декабря стала так называемая «голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой. Она состоялось в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor.
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