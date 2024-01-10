В нацпарке «Самарская Лука» расстреляли лосей

«Застрелили двух беременных лосих. На месте нашли две гильзы от карабина. По ним вышли на браконьеров. К тому времени одну тушу разделали, вторая была в УАЗике. Пять человек в доме было, отмечали успешную охоту. Предприниматель, сын депутата, бывший полицейский. Дело на контроле у генерала», — рассказал свою версию один из источников.