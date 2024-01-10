Ехали в Омск. От чего могла умереть 7-месячная девочка в поезде Москва-Чита?

Снежана Ж., 23-летняя омичка, возвращалась из Москвы домой. Как рассказала девушка изданию RT, в столице она отдыхала с тремя детьми: семилетним и трёхлетним сыновьями и семимесячной дочерью. Уже в дороге случилось неожиданное — у малышки поднялась температура, она потеряла сознание и впала в кому. По данным Свердловской железной дороги, поездная бригада отреагировала незамедлительно и вызвала на ближайшую станцию реанимационную скорую помощь. «Ребёнок умер ещё в поезде. На станции Кунгур (Пермский край) нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — приводит слова Снежаны RT. Медикам оставалось только констатировать смерть. Анализы показали, что у ребёнка был грипп — скорее всего, из-за него малышка и умерла. Кроме того, у матери и двух братьев девочки наблюдались те же симптомы: слабость и температура около 38 градусов. Свой путь они не продолжили — семью госпитализировали в местную больницу.