Ехали в Омск. От чего могла умереть 7-месячная девочка в поезде Москва-Чита?

Семимесячная омичка умерла в поезде Москва — Чита, пока ехала с мамой и братьями с отдыха в столице. Врачи встретили семью в Кунгуре Пермского края, правда, реанимировать девочку не получилось. По предварительным данным, малышка скоропостижно скончалась от гриппа. Корреспонденты omsk.aif.ru разбирались, как ребёнка мог убить привычный вирус и что сейчас с её семьёй, у которой нашли схожие симптомы.
Внезапная смерть
Снежана Ж., 23-летняя омичка, возвращалась из Москвы домой. Как рассказала девушка изданию RT, в столице она отдыхала с тремя детьми: семилетним и трёхлетним сыновьями и семимесячной дочерью. Уже в дороге случилось неожиданное — у малышки поднялась температура, она потеряла сознание и впала в кому. По данным Свердловской железной дороги, поездная бригада отреагировала незамедлительно и вызвала на ближайшую станцию реанимационную скорую помощь. «Ребёнок умер ещё в поезде. На станции Кунгур (Пермский край) нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», — приводит слова Снежаны RT. Медикам оставалось только констатировать смерть. Анализы показали, что у ребёнка был грипп — скорее всего, из-за него малышка и умерла. Кроме того, у матери и двух братьев девочки наблюдались те же симптомы: слабость и температура около 38 градусов. Свой путь они не продолжили — семью госпитализировали в местную больницу.
Что было дальше?
У главного врача Кунгурской больницы Вадима Кириллова корреспондент omsk.aif.ru узнал, что мать и два брата скончавшейся малышки поступили именно сюда. Скорая помощь привезла семью в приёмное отделение клиники, где их осмотрели специалисты, и далее мать с сыновьями были помещены в инфекционный стационар. Оттуда уже вечером омичей перевели в инфекционное отделение Пермской краевой больницы. «Они в стабильном состоянии. Матери и двум детям оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали perm.aif.ru в министерстве здравоохранения Прикамья. Для оставшихся в поезде пассажиров испытания тоже не закончились. По данным телеграм-канала «112», во время стоянки поезда в Кунгуре специалисты взяли экспресс-тесты у 53 пассажиров. Оказалось, что серьёзно заболела лишь семья девочки, которую отправили в больницу, а поезд поехал дальше. В Екатеринбурге санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжились: поезд был подвергнут санобработке, а пассажиры снова сдали тесты на вирусные заболевания. Уральская транспортная прокуратура в то же время начала проверку по факту гибели девочки.
Грипп бывает разный
Корреспондент omsk.aif.ru попытался разобрать в ситуации в разговоре с заведующей кафедрой детских инфекционных болезней, доцентом ОмГМУ Ларисой Пузыревой:
"Для того, чтобы оценить причину трагического исхода для младенца, необходимо время и большое количество исследований. А значит, сейчас можно лишь строить предположения.
Грипп типа А бывает разным. Он может быть H1N1, H3N2, H3N5
Но не обязательно грипп мог стать причиной гибели ребёнка. 7 месяцев — это тот возраст, при котором у ребёнка может развиться тяжелейшая пневмония вирусной этиологии на фоне вируса гриппа (его более-менее лёгкой формы), что могло привести к смерти. Всё дело в особенностях организма ребёнка до года.
Важно, что вакцинация против гриппа начинается с 6 месяцев. А у нас нет данных, был привит ребёнок или нет".
Завкафедрой инфекционных болезней обращает внимание, что немаловажным фактором в течении заболевания является вид вскармливания ребёнка. Грудное — даёт преимущество. Малыш с молоком мамы получает антитела от вирусов. И тем самым имеет лёгкую клинику болезней в дальнейшем.
И ещё: «Во время эпидемиологической вспышки, при любой неблагоприятной ситуации по ОРВИ и гриппу, не стоит путешествовать с маленькими детьми, посещать массовые мероприятия и места скопления людей! Если вы и дети не вакцинированы — помните, что вы подвергаете себя и своего ребёнка прямой опасности: анализируйте и не рискуйте!» — резюмировала врач.