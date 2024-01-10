Тело погибшего на СВО экс-главы полиции Екатеринбурга привезли в Москву

О смерти Трифонова стало известно 3 января. На фронт он отправился из колонии в конце ноября-начале декабря 2023 года. По словам Кезик, Трифонова долго не отпускали на спецоперацию. В августе 2022 года он был признан виновным в получении взятки. Его осудили на девять с половиной лет. Позднее срок сократили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора и государственных наград. После гибели Трифонова наградили медалью Минобороны РФ. Сейчас родные хотят, чтобы с силовика сняли все обвинения.