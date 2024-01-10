Жена погибшего в ДТП жителя Новосибирской области получила миллион рублей спустя семь лет после происшествия. Моральный вред взыскали с организации, в которой работал виновник ДТП.
Смертельная авария произошла в Черепановском районе летом 2016 года. Водитель выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. От полученных травм мужчина скончался.
Суд решил взыскать с компании возмещение морального вреда в размере миллиона рублей в пользу жены погибшего. Сумма была выплачена в течение одного месяца.