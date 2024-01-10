Житель Омской области пойдет под суд за передачу секретных данных Германии

Фигурант дела, будучи гражданином РФ, собрал составляющие гостайну сведения в военной области и, как считают правоохранители, пытался установить контакт с представителем Федеративной Республики Германия (ФРГ). После чего житель Омской области якобы намеревался передать эти сведения в обмен на помощь в переезде на постоянное место жительство в ФРГ.



Как писал «Ъ-Сибирь», 10 января также было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении 32-летнего жителя Алтайского края. По данным органов госбезопасности, обвиняемый, планировавший участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины, при помощи интернета установил контакт с представителем террористической группировки этой страны. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о запрещенной в РФ организации «Легион “Свобода России”».