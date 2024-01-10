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Самарский школьник сломал две руки на уроке физкультуры

В Самарской области школьник получил повреждения из-за отсутствия контроля учителя.
Источник: Комсомольская правда

В Волжском районе Самарской области школьник сломал обе руки во время урока физкультуры. Медицинский работник школы не смог диагностировать перелом.

По информации прокуратуры Самарской области, осенью прошлого года ученик 5 класса во время урока получил серьезную травму — закрытый перелом обеих рук. Ребенку не оказали своевременной помощи, а медработник учреждения не смог диагностировать перелом. Скорую помощь для школьника не вызвали. Сотрудники ведомства провели проверку.

В отношении образовательного учреждения и педагога возбуждено административное дело. Директору школы внесли представление. Акт находится на рассмотрении.

Прокуратура