Самарский школьник сломал две руки на уроке физкультуры

По информации прокуратуры Самарской области, осенью прошлого года ученик 5 класса во время урока получил серьезную травму — закрытый перелом обеих рук. Ребенку не оказали своевременной помощи, а медработник учреждения не смог диагностировать перелом. Скорую помощь для школьника не вызвали. Сотрудники ведомства провели проверку.