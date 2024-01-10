Самарский школьник сломал две руки на уроке физкультуры

В Волжском районе Самарской области школьник сломал обе руки во время урока физкультуры. Медицинский работник школы не смог диагностировать перелом.
По информации прокуратуры Самарской области, осенью прошлого года ученик 5 класса во время урока получил серьезную травму — закрытый перелом обеих рук. Ребенку не оказали своевременной помощи, а медработник учреждения не смог диагностировать перелом. Скорую помощь для школьника не вызвали. Сотрудники ведомства провели проверку.
В отношении образовательного учреждения и педагога возбуждено административное дело. Директору школы внесли представление. Акт находится на рассмотрении.