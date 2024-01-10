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Мать погибшего в Зеленодольске младенца призналась, что трясла его, чтобы успокоить

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

СУ СКР РФ по РТ возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в Зеленодольске. Напомним, в одной из квартир было обнаружено тело младенца. Прибывшие на место медики установили, что малыш скончался от кровоизлияния в спинной мозг.

Ранее сообщалось о том, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг в результате подбрасывания в воздух во время игры. Однако мать призналась, что пыталась успокоить мальчика, который долго не мог заснуть и плакал, и в какой-то момент начала сильно трясти младенца.

Женщина арестована, а её сожитель задержан. В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Кукморском районе в массовом ДТП пострадал 4-летний ребенок. Авария произошла на автодороге возле деревни Люга.