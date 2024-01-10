Мать погибшего в Зеленодольске младенца призналась, что трясла его, чтобы успокоить

СУ СКР РФ по РТ возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в Зеленодольске. Напомним, в одной из квартир было обнаружено тело младенца. Прибывшие на место медики установили, что малыш скончался от кровоизлияния в спинной мозг.
Ранее сообщалось о том, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг в результате подбрасывания в воздух во время игры. Однако мать призналась, что пыталась успокоить мальчика, который долго не мог заснуть и плакал, и в какой-то момент начала сильно трясти младенца.
Женщина арестована, а её сожитель задержан. В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Кукморском районе в массовом ДТП пострадал 4-летний ребенок. Авария произошла на автодороге возле деревни Люга.