Мать погибшего в Зеленодольске младенца призналась, что трясла его, чтобы успокоить

Ранее сообщалось о том, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг в результате подбрасывания в воздух во время игры. Однако мать призналась, что пыталась успокоить мальчика, который долго не мог заснуть и плакал, и в какой-то момент начала сильно трясти младенца.