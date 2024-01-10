Водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе в Гомеле, она госпитализирована

Сегодня, 10 января, примерно в 7.40 50-летний водитель автобуса «МАЗ», двигаясь по ул. Советской в Гомеле, при повороте направо на ул. Кирова на разрешающий зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество и сбил 59-летнюю женщину-пешехода. Гомельчанка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу также на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.



ГАИ призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД и напоминает, что они обязаны предоставлять преимущество пешеходам, которые переходят дорогу по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. При подъезде к пешеходным переходам автомобилисты должны быть бдительны и заблаговременно снижать скорость движения.



Пешеходам, в свою очередь, необходимо быть более осмотрительными при переходе дороги даже на разрешающий зеленый сигнал светофора. Перед началом движения они должны внимательно посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобилисты их заметили и уступают дорогу.