Мигрант получил срок за поджог элитных авто на 123 млн рублей в Новосибирске

Для этого он приготовил маску и перчатки, взял пульт управления подъемными воротами гаражей, к котором имел доступ. Взяв канистру с бензином, он подошел к гаражу на первом этаже дома, открыл его и облил бензином один автомобиль. Всего в гараже находилось десять авто. Огонь перекинулся на другие машины, а также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома.