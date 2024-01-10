Мигрант получил срок за поджог элитных авто на 123 млн рублей в Новосибирске

Заельцовский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего мигранта, которого признали виновным в поджоге элитных автомобилей на 123 млн рублей в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Суд установил, что мигрант по устной договоренности работал разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. 9 февраля 2023 года мужчина, будучи недовольным условиями и размером зарплаты, решил отомстить хозяину дома путем поджога его имущества.
Для этого он приготовил маску и перчатки, взял пульт управления подъемными воротами гаражей, к котором имел доступ. Взяв канистру с бензином, он подошел к гаражу на первом этаже дома, открыл его и облил бензином один автомобиль. Всего в гараже находилось десять авто. Огонь перекинулся на другие машины, а также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома.
В результате поджога было повреждено и уничтожено имущество общей стоимостью более 123 млн рублей.
Кроме того, мигрант похитил из гаража велосипед, на котором покинул место преступления.
Суд признал его виновным в совершении преступлений по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», части 2 статьи 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества». Ему назначили пять лет колонии общего режима.