Под Волгоградом не нашли сбитый киевский беспилотник

О сбитом над Николаевский районом Волгоградской области киевском беспилотнике сообщил утром 10 января Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область», выложив видео с места событий, на котором, по словам авторов канала «слышен непродолжительный гул мотора и сбитие беспилотника».
Региональные информагентства поделились, что сообщения в Telegram подтвердили «компетентные источники». Однако официальной информации по данному поводу так и не поступило. В Минобороны сообщают только, что в ночь с 9 на 10 января дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА над территорией Саратовской области.
В единой дежурно-диспетчерской службе администрации Николаевского района vlg.aif.ru уточнили, что ночью жителей райцентра около двух часов ночи действительно разбудил звук, похожий на взрыв. Сработала сигнализация на автомобилях. Однако никаких следов сбитого беспилотника найти в округе не удалось. Ранее в сообщали об упавшем неизвестном летающем объекте в Еланском районе 8 января.