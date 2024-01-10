Под Волгоградом не нашли сбитый киевский беспилотник

Региональные информагентства поделились, что сообщения в Telegram подтвердили «компетентные источники». Однако официальной информации по данному поводу так и не поступило. В Минобороны сообщают только, что в ночь с 9 на 10 января дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА над территорией Саратовской области.