В Красноярске школьник умер, попробовав порошок неизвестного происхождения

По предварительным данным правоохранителей, 9 января подросток нашел на улице сверток с белым порошком. Мальчик пришел домой и в отсутствие взрослых попробовал неизвестное вещество. Через несколько часов тело школьника обнаружила его мама, вернувшаяся с работы, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.