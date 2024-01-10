В Красноярске школьник умер, попробовав порошок неизвестного происхождения

По предварительным данным правоохранителей, 9 января подросток нашел на улице сверток с белым порошком. Мальчик пришел домой и в отсутствие взрослых попробовал неизвестное вещество. Через несколько часов тело школьника обнаружила его мама, вернувшаяся с работы, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Назначено также исследование белого вещества, найденного рядом с телом.
В распоряжении СК есть видеозапись с признанием мальчика относительно того, что он употребил наркотики, добавили в ведомстве.