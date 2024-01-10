«Прошу меня оправдать»: экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев выступил в судебных прениях

Подсудимый и его защитник попросили об оправдательном приговоре, в связи с полной невиновностью Фалилеева. После того как фигурант выступит в суде с последним словом, судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Дата судьбоносного заседания пока не назначена.