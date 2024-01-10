«Прошу меня оправдать»: экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев выступил в судебных прениях

— Сегодня в прениях выступила защита и сам Фалилеев, прения сторон завершились, — сообщила изданию Интерфакс адвокат экс-прокурора Антонина Бартенева.
Подсудимый и его защитник попросили об оправдательном приговоре, в связи с полной невиновностью Фалилеева. После того как фигурант выступит в суде с последним словом, судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Дата судьбоносного заседания пока не назначена.
Напомним, что в декабре 2023 в прениях выступил гособвинитель, который попросил назначить Фалилееву наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима.
Напомним, что Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года. 17 февраля его заключили под стражу, в СИЗО он находится уже около двух лет. Бывшему прокурору вменяют получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).
По версии обвинения, с 2015 года экс-прокурор получил от предпринимателя Олега Ярового вознаграждение в размере 10,9 миллиона рублей в виде денег и услуг, в том числе для своих родственников.
Владимир Фалилеев являлся прокурором Новосибирской области в период с 2015 по 2018 год. За два года до окончания полномочий он ушел в отставку.
Читайте также: в Новосибирске осудили мигранта за сожжённую коллекцию элитных машин на 123 миллиона.