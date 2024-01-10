Ящик с патронами изъяли у жителя Севастополя

В результате осмотра места проживания подозреваемого был обнаружен деревянный ящик с патронами к стрелковому оружию. Боеприпасы хранились в сейфе. В общей сложности было изъято 1668 патронов калибра 7,62 мм, которые прошли экспертизу и признаны пригодными для стрельбы.