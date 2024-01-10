Ящик с патронами изъяли у жителя Севастополя

В Севастополе задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении крупной партии боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю.
В результате осмотра места проживания подозреваемого был обнаружен деревянный ящик с патронами к стрелковому оружию. Боеприпасы хранились в сейфе. В общей сложности было изъято 1668 патронов калибра 7,62 мм, которые прошли экспертизу и признаны пригодными для стрельбы.
Задержанный сообщил, что обнаружил патроны во время прогулки по пустырю. В результате, в отношении него возбуждено дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.