В частности, 55 человек обратились к медикам за помощью из-за переохлаждения, остальные — из-за отморожений. В итоге 77 человек были доставлены в больницы.
Кроме того, скорая помощь 884 раза выезжала к людям в состоянии алкогольного опьянения. 54 были доставлены в медвытрезвитель.
«Ъ-Казань».
В Казани из-за аномальных морозов пострадали 80 человек
В связи с аномальным морозами в ходе новогодних праздников в Казани пострадали 80 человек. Об этом сообщает «Реальное время».
В частности, 55 человек обратились к медикам за помощью из-за переохлаждения, остальные — из-за отморожений. В итоге 77 человек были доставлены в больницы.