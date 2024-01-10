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В Казани из-за аномальных морозов пострадали 80 человек

В связи с аномальным морозами в ходе новогодних праздников в Казани пострадали 80 человек. Об этом сообщает «Реальное время».
Сейчас в Ричмонде: +8° 7 м/с 46% 745 мм рт. ст. +8°

В частности, 55 человек обратились к медикам за помощью из-за переохлаждения, остальные — из-за отморожений. В итоге 77 человек были доставлены в больницы.

Кроме того, скорая помощь 884 раза выезжала к людям в состоянии алкогольного опьянения. 54 были доставлены в медвытрезвитель.

«Ъ-Казань».

здоровье