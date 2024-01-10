В Казани из-за аномальных морозов пострадали 80 человек

В частности, 55 человек обратились к медикам за помощью из-за переохлаждения, остальные — из-за отморожений. В итоге 77 человек были доставлены в больницы.



Кроме того, скорая помощь 884 раза выезжала к людям в состоянии алкогольного опьянения. 54 были доставлены в медвытрезвитель.



«Ъ-Казань».