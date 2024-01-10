Обглоданные человеческие останки обнаружили в частном секторе Волгограда

Объеденные животными человеческие останки обнаружили местные жители в Татищенском переулке Волгограда. Что случилось с несчастным, выясняют в настоящее время в следственном отделе по Ворошиловскому району.
Нижняя часть тела была найдена в овраге. Чтобы выяснить личность погибшего, будет проведена генетическая экспертиза. Где находятся остальные части тела в настоящее время неизвестно, по крайней мере об этом в ведомстве не сообщают.
Представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова пояснила только, что по факту обнаружения останков проводится проверка. Ранее облоданное тело 66-летнего мужчины нашли случайные прохожие неподалеку от остановки «Угол парка» в Кировском районе.