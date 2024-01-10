Половина Омска и треть области остались без электричества

Стала известная причина масштабного отключения электричества в Омске и области. Без света оказалась треть региона. Впрочем, электричество обещают скоро восстановить.
«На подстанции “Таврическая” 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате, чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течении часа», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
Напомним, 10 января около 17:00 вечера в нескольких районах Омска внезапно погас свет. Об этом стали сообщать жители левобережья, Амура, городка Нефтяников, центральных районов города, а также сельских районов.