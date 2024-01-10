Половина Омска и треть области остались без электричества

«На подстанции “Таврическая” 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате, чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течении часа», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.