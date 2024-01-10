Хуситы сообщили об атаке на корабль США в Красном море

Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона сообщил, что ВМС США сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные хуситами. В военном ведомстве назвали произошедшее одним из крупнейших нападений хуситов, произошедших за последние месяцы. В Пентагоне затем подтвердили, что атака произошла недалеко от южной части Красного моря.