Хуситы сообщили об атаке на корабль США в Красном море

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю», — говорится в заявлении Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».
Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона сообщил, что ВМС США сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные хуситами. В военном ведомстве назвали произошедшее одним из крупнейших нападений хуситов, произошедших за последние месяцы. В Пентагоне затем подтвердили, что атака произошла недалеко от южной части Красного моря.
19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Свои действия хуситы объяснили поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем. В декабре США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море.