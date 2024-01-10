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Хуситы сообщили об атаке на корабль США в Красном море

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало корабль США в Красном море беспилотниками и ракетами, сообщил представитель группировки Яхья Сариа. Это первое нападение на американское судно после 31 декабря — в тот день американские авианосцы потопили три судна хуситов, в результате погибли десять боевиков.
Йемен
Источник: AFP 2023

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю», — говорится в заявлении Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона сообщил, что ВМС США сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные хуситами. В военном ведомстве назвали произошедшее одним из крупнейших нападений хуситов, произошедших за последние месяцы. В Пентагоне затем подтвердили, что атака произошла недалеко от южной части Красного моря.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Свои действия хуситы объяснили поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем. В декабре США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море.