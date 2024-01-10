В Краснодаре голый мужчина устроил переполох в детской поликлинике

В Краснодаре в детской поликлинике, расположенной на улице Ставропольской, утро 10 января выдалось неспокойным.
В медучреждение пришел мужчина и стал жаловаться на плохое самочувствие. Спустя время гражданин сорвал с себя одежду и стал вести себя неадекватно. На место происшествия пришлось вызвать полицейских и сотрудников Росгвардии.
Дебошира быстро утихомирили. Им оказался 34-летний местный житель. Стражи порядка передали задержанного бригаде специализированного медицинского учреждения для госпитализации. Также его проверят на предмет употребления запрещенных веществ.
По факту случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.