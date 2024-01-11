Смерть под стук колёс. Почему в скором поезде умерла семимесячная девочка?

«Аптечка есть в каждом вагоне. Перед тем, как принять вагон, проводник расписывается в том числе подтверждая её наличие. Но по закону ни в одной медицинской аптечке не может быть никаких медикаментов. Проводник — не врач, он не может назначать лекарства. Более того, дав не ту таблетку, можно навредить. То есть в ней обычно лежали бинт, йод, всё такое. Никаких жаропонижающих и других таблеток там нет», — рассказал Иван perm.aif.ru.