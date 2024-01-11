Смерть под стук колёс. Почему в скором поезде умерла семимесячная девочка?

Крохотная девочка умерла в поезде Москва-Чита, когда он проезжал Пермский край. Мать ребёнка очень надеялась на врачей кунгурской скорой помощи, но спасти ребёнка, который к моменту прибытия на станцию уже находился без сознания, не удалось. Пытались ли помочь маленькой пассажирке в дороге? Оснащены ли вагоны аптечками и медиками? Что сейчас с родными девочки, подхватившими ту же инфекцию? Ответы на эти вопросы выяснял сайт perm.aif.ru.
Задержка на станции
Поезд «Москва-Чита» 9 января прибыл на станцию «Кунгур» в 16.52, но вместо двух минут простоял около полутора часов. Когда удивлённые пассажиры начали спрашивать, в чём дело, им сообщили, что человеку в поезде стало плохо. Позже выяснилось, что речь шла о совсем крошечной пассажирке — семимесячной девочке.
«Вышли из купе и увидели в окно машину реанимации скорой помощи. Позже подъехала ещё одна машина, — рассказала perm.aif.ru одна из пассажирок поезда Анна (имя изменено). — Нам сказали только, что кому-то из другого вагона потребовалась медицинская помощь. Потом сообщили, что начинает работать следственный комитет. И вскоре мы поехали дальше. В итоге в Екатеринбург приехали с задержкой в полтора часа — к 22.30».
«Мы находились в вагоне по соседству с семьёй малышки, — передаёт портал E1.RU слова ещё одной пассажирки поезда. — Девочка потеряла сознание. Человек забежал к нам и спросил: “Есть ли медики?” С нашей группой ехала одна, она пошла во второй вагон. Но было уже поздно».
Невесёлые каникулы
Позже выяснилось, что мама девочки возила её и двоих старших сыновей, трёх и семи лет, в Москву на новогодние каникулы. Но во время путешествия семья заболела гриппом, а по дороге домой, в Омск, в поезде у всех поднялась температура, сообщают неофициальные источники. Хуже всех себя чувствовала семимесячная девочка. У неё начались судороги, затем наступила клиническая смерть. Поездная бригада вызвала медиков на самую ближнюю станцию, в Кунгуре.
«Бригадой скорой помощи по прибытию поезда на станцию “Кунгур” проводились реанимационные мероприятия, впоследствии врачи констатировали смерть ребёнка», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Тело умершей девочки передали специалистам на станции в Кунгуре. Её маму и братьев отправили в сначала местную больницу, а затем — в Пермь.
Когда поезд прибыл в Екатеринбург, сотрудники Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, медицинские работники Клинической больницы РЖД-медицина Екатеринбурга и минздрава Свердловской области провели в поезде санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарную обработку вагона. На станции ждали девять машин скорой помощи. У пассажиров вагона, в котором ехала семья, взяли экспресс-тесты на грипп и короновирус. По предварительной информации, случаев заражения у них не выявили.
Ситуация на контроле
Специалисты Пермской транспортной прокуратуры поставили на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки. Они выяснят, соблюдают ли работники железнодорожного транспорта требования санитарно-эпидемиологического законодательства и закона о защите прав потребителей.
По факту гибели маленькой пассажирки начали проверку следственные органы.
Следователь назначил необходимые экспертизы, которые установят причины смерти девочки и все обстоятельства трагедии. Уже опросили мать девочки, очевидцев. Ход проверки взял на контроль глава СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.
Претензий к медикам нет
Как стало известно сайту perm.aif.ru, в ночь на 10 января мать и двоих братьев погибшей девочки привезли из Кунгура в детское отделение пермской краевой клинической больницы. Информацию о состоянии их здоровья, моменте начала заболевания и прогнозах на лечение в медучреждении не разглашают.
В Минздраве Прикамья perm.aif.ru сообщили, что мама и братья погибшего ребёнка сейчас находятся в стабильном состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Мать погибшей говорит, что претензий к медикам не имеет.
Напомним, это не единственный случай скоропостижной гибели ребёнка в поезде этой зимой. В декабре 2023 года в поезде «Тюмень — Адлер» умерла 12-летняя девочка, а ещё более 100 детей, ехавших с ней, доставили в инфекционную больницу, передаёт tmn.aif.ru. Дети возвращалась на поезде домой после отдыха в тюменском лагере. Ребят всю дорогу сопровождали медики, но спасти школьницу не удалось.
Никаких таблеток в аптечке
Сайт perm.aif.ru поговорил с пермяком, который около четырёх лет работал проводником в поезде. Он рассказал, есть ли в вагонах аптечки и как должны вести себя сотрудники в случае, если пассажирам стало плохо.
«Аптечка есть в каждом вагоне. Перед тем, как принять вагон, проводник расписывается в том числе подтверждая её наличие. Но по закону ни в одной медицинской аптечке не может быть никаких медикаментов. Проводник — не врач, он не может назначать лекарства. Более того, дав не ту таблетку, можно навредить. То есть в ней обычно лежали бинт, йод, всё такое. Никаких жаропонижающих и других таблеток там нет», — рассказал Иван perm.aif.ru.
По словам бывшего проводника, за время его работы был также период, когда аптечка находилась только у начальника поезда — в штабном вагоне. Однако он был недолгим и впоследствии аптечки были в каждом вагоне.
В экстренных ситуациях всё решалось через начальника поезда.
«Это единственный человек, у которого есть связь с внешним миром, так сказать. То есть он принимает решение, как вести себя в той или иной ситуации, даёт указания, при необходимости вызывает экстренные службы — полицию, скорую помощь
По словам бывшего проводника, за время его работы в поезде, ему пришлось сталкиваться с разными ситуациями. Во всех нестандартных случаях — болезнях, смертях, кражах
Опасные путешествия
«В закрытых непроветриваемых помещениях, в том числе, в вагоне поезда риск распространения ОРВИ значительно повышается, — рассказали perm.aif.ru в Управлении Роспотербнадзора по Пермскому краю. — Планируя поездки в зимний период стоит учитывать тот факт, что среди взрослого населения в регионе превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ».
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ в Прикамье сейчас циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А и единичные случаи гриппа В.
«В период с 1 по 7 января 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 11780 случаев ОРВИ, что ниже показателя прошлой недели на 34,8%. Однако это снижение заболеваемости связано с низкой обращаемостью за медпомощью в праздничные дни», — добавили в Роспотребнадзоре.