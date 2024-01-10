13 шагов — и пропасть. На Кубани река может унести целый квартал с жилыми домами

Куда только не обращались горожане, чтобы им помогли отвоевать пяди ценной земли. В прошлом году администрация получила геологическое заключение и техническое решение на работы. Эти документы были отправлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края. На реку вышла техника. Только, по словам местных жителей, экскаваторы копают не там, где нужно, а там, где им удобно.