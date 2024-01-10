13 шагов — и пропасть. На Кубани река может унести целый квартал с жилыми домами

Жилые дома в Апшеронске рискуют уплыть в реку вместе с берегом. Вода «съедает» метр за метром земли. Сейчас до обрыва осталось всего 15 метров. В пучине рискуют оказаться десятки зданий. На подходе — единственная дорога, по которой жители добираются до магазинов, школ и больниц.
«Осталось 13 шагов — и все, дальше только река. Каждый день валятся деревья вместе с грунтом. Процесс останавливается летом, когда нет дождей, в остальное время в реку обваливаются куски земли, деревья. А в скором времени и наши дома…», — рассказала «КП»-Кубань" местная жительница Марина Кошелева.
Куда только не обращались горожане, чтобы им помогли отвоевать пяди ценной земли. В прошлом году администрация получила геологическое заключение и техническое решение на работы. Эти документы были отправлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края. На реку вышла техника. Только, по словам местных жителей, экскаваторы копают не там, где нужно, а там, где им удобно.
«Вот они там роют, ну и что? Они работают слишком далеко от того места, где нужно дно углубить. Смысла нет в такой работе. Берег как рушился, так и рушится», — говорят местные жители.
Апшеронцы опять пошли обивать пороги администрации. Там им пообещали организовать встречу со специалистами.
«На объекте начались работы по углублению дна. Подрядчик вывозит грунт. В скором времени с ним назначено совещание, где мы обсудим ход проведения необходимых мероприятий», — отметили в администрации Апшеронского района.