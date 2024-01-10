Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Это не первый случай за среду, когда ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи дронов. Утром военное ведомство рассказало, что один украинский беспилотник перехватили над Саратовской областью. Кроме того, ночью ВСУ сбросили боеприпасы с дрона на Кировский район Донецка.