В Волгограде в массовой аварии с УАЗом пострадали две женщины и ребенок

10 января в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария с тремя пострадавшими. Травмы получили две женщины и 11-летняя девочка. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 07.40 часов на улице Неждановой напротив дома № 38. В утреннее время 41-летний водитель УАЗа потерял управление над транспортным средством.
— Автомобилист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами «Фольксваген Джетта» и «Лифан Солано», — уточнили в полиции региона.
Больше всего досталось «Лифану». Машина врезалась в УАЗ. В итоге трое пассажиров легковушки получили травмы различной степени. Их госпитализировали. Сотрудники ГАИ проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.