В Волгограде в массовой аварии с УАЗом пострадали две женщины и ребенок

10 января в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария с тремя пострадавшими. Травмы получили две женщины и 11-летняя девочка. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 07.40 часов на улице Неждановой напротив дома № 38. В утреннее время 41-летний водитель УАЗа потерял управление над транспортным средством.