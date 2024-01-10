В Казани на водителя наехал его собственный автомобиль

Госавтоинспекция Казани сообщает о необычном ДТП, произошедшем на улице Залесная-Осиновская. Водитель был придавлен собственным автомобилем. Мужчина вышел из Daewoo Gentra из-за того, что двигатель заглох и ему необходимо было поправить клеммы.
Стоя у открытого капота он попросил пассажирку на переднем сидении повернуть ключ зажигания. Девушка не убедилась в безопасности совершения действия и выполнила просьбу. Автомобиль покатился и зажал хозяина между собой и другим автомобилем.
В результате происшествия парень получил травму ноги и был госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.