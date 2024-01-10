По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, подземные очаги были найдены на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары, в том числе в Березовском и Невьянском районах. Он добавил, что в этих районах дым выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов и сажи.
Тушить подземные очаги начнут с Березовского района, где их было обнаружено пять. Сообщается, что к ним организованы подъездные пути для спецтехники.
На территории Свердловской области обнаружили 47 подземных пожаров
Уральские лесные пожарные обнаружили 47 подземных возгораний на территории Свердловской области, их намерены потушить до начала пожароопасного сезона, сообщили в департаменте информационной политики региона.
По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, подземные очаги были найдены на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары, в том числе в Березовском и Невьянском районах. Он добавил, что в этих районах дым выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов и сажи.