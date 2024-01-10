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На территории Свердловской области обнаружили 47 подземных пожаров

Уральские лесные пожарные обнаружили 47 подземных возгораний на территории Свердловской области, их намерены потушить до начала пожароопасного сезона, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, подземные очаги были найдены на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары, в том числе в Березовском и Невьянском районах. Он добавил, что в этих районах дым выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов и сажи.

Тушить подземные очаги начнут с Березовского района, где их было обнаружено пять. Сообщается, что к ним организованы подъездные пути для спецтехники.

пожары