На территории Свердловской области обнаружили 47 подземных пожаров

По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, подземные очаги были найдены на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары, в том числе в Березовском и Невьянском районах. Он добавил, что в этих районах дым выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов и сажи.



Тушить подземные очаги начнут с Березовского района, где их было обнаружено пять. Сообщается, что к ним организованы подъездные пути для спецтехники.