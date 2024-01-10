Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В 2023 году сотрудники Таможенного комитета Узбекистана изъяли около 9,2 тонны наркотических средств — на 8,4 тонны или в 12,3 раза больше, чем в 2022 году.
Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы Таможенного комитета Нурбек Саломов.
Также он добавил, что в прошлом году таможенники республики обнаружили 650 тыс. единиц психотропных и сильнодействующих веществ, пресекли попытки незаконного провоза через границу 8,8 единицы оружия и взрывчатых веществ.
Кроме того, в этот же период пресечен незаконный оборот 5,7 млн упаковок табачной продукции, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.
Таможенные сборы, направленные в госбюджет, составили 58,4 трлн сумов, увеличившись на 27% по сравнению с 2022 годом.