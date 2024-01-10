Врач скорой помощи погиб в крупном ДТП с участием четырех авто в Атырауской области

«Автомобиль “ГАЗель” под управлением гражданина 1995 года рождения столкнулся с автомобилем скорой помощи, а автомобиль IVECO под управлением гражданина 1993 года рождения — с машиной Rolfo Sirio», — говорится в официальном Facebook-профиле (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ДП Атырауской области.