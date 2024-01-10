Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем

«Средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и последствий на земле нет. Выражаю благодарность нашим военным за четкую работу. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал Гусев в своем Telegram-канале.